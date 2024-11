Accident grav la Lugoj: Un sofer de 79 de ani a ranit patru persoane, inclusiv pe el insusi

Un accident rutier soldat cu patru persoane ranite, inclusiv soferul vinovat, a avut loc in Lugoj. Incidentul s-a petrecut la intersectia dintre strada Hezerisului si centura orasului, in apropierea autostrazii A6.Un barbat de 79 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune cu o masina care circula regulamentar, condusa de un barbat de 68 de ani. Impactul a fost puternic, iar in urma acestuia au fost ... citește toată știrea