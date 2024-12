Accident grav la Margina. Un sofer a murit in urma coliziunii dintre trei autovehicule

Accident grav joi dimineata, pe raza localitatii Margina. Un sofer a murit in urma coliziunii dintre trei autovehicule. ISU Timis a anuntat ca a trimis la locul accidentului mai multe echipaje de salvare si descarcerare."In jurul orei 05:20, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si prim ajutor in urma unui accident rutier produs pe DN68, in comuna Margina. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Statiei Faget cu o autospeciala de prima ... citește toată știrea