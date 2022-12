Accident grav la Parta. Patru copii si doi adulti au fost transportati la spital - foto

Foto: ISU TimisPatru copii si doi adulti au fost raniti intr-un accident in care au fost implicate opt persoane, langa Timisoara, judetul Timis. Accidentul a avut loc in localitatea Parta, iar la fata locului au intervenit patru ambulante.Accidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 19.00.Foto: ISU Timis"Am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma unui accident rutier produs in comuna Parta. ... citeste toata stirea