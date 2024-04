Accident grav la Saravale. Doua persoane au ajuns la spital

Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident care a avut loc, vineri, in localitatea Saravale, in care au fost implicate un autoturism si un motocultor.In autoturism era doar soferul de 40 de ani, iar in motocultor se aflau barbatul de 57 de ani care conducea vehiculul si o femeie de 47 de ani.In urma accidentului, conducatorul autoturismului a fost evaluat medical la fata locului si a refuzat transportul la spital, in timp ce barbatul si femeia de pe motocultor ... citește toată știrea