Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, la iesirea de pe autostrada A1, spre Margina, judetul Timis, fiind implicate patru masini si un TIR. In total, 11 persoane se aflau in autoturisme si in autotren, iar o femeie a fost ranita. Traficul este restrictionat, desfasurandu-se dirijat pe banda de urgenta.Potrivit ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina entru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma unui accident rutier produs pe A1, km 428 (iesire la Margina). ... citeste toata stirea