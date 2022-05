Accident grav pe autostrada A1. Un sofer a intrat cu masina sub un TIR oprit pe banda de urgenta

Imagini de cosmar surprinse, noaptea trecuta, pe autostrada A1, sensul Deva-Timisoara, dupa ce un sofer din Constanta, in varsta de 49 de ani, a intrat cu masina sub un TIR oprit pe banda de urgenta. Accidentul s-a produs in apropierea localitatii Ilia din judetul Hunedoara.Accidentul a avut loc in jurul orei 00.22. Un sofer constantean se afla la volanul masinii sale si se deplasa pe autostrada A1 cand, la kilometrul 396, a lovit roata unui TIR, moment in care a intrat sub ansamblul rutier ... citeste toata stirea