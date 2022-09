Accident rutier intre un autocamion si un autoturism, pe Centura Aradului, langa Metro.In dupa-amiaza zilei de 2 septembrie a.c., in jurul orei 15,10, o aradeanca de 58 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe str. Campul Florilor, la intersectie cu strada Ovidiu, si-a continuat deplasarea in intersectie, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara in cuplu cu semiremorca, condus de un barbat ... citeste toata stirea