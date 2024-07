Accident grav pe DN6, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Cinci persoane au fost ranite

Trafic blocat DN 6 intre Jupa si Constantin Daicoviciu, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.Accident rutier deosebit de grav a avut loc in jurul orei 14:20 pe Drumul National 6, in localitatea Constantin Daicoviciu. In coliziune au fost implicate un TIR si doua autoturisme, incidentul soldandu-se cu cinci victime.Pompierii din cadrul Detasamentului Caransebes au fost alertati imediat dupa producerea accidentului si au intervenit prompt la fata ... citește toată știrea