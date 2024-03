Accident grav pe drumul dintre Lugoj si Buzias, provocat de un sofer care a vrut sa ocoleasca limitatoarele de viteza

Doua masini inmatriculate in Caras Severin au fost implicate intr-un accident de circulatie produs vineri seara in centrul localitatii Sinersig. Accidentul s-a petrecut pe drumul judetean care leaga Lugojul de Buzias. Conform unor martori, unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens dupa ce ar fi vrut sa ocoleasca limitatoarele de viteza care fusesera montate cu doar doua zile in urma. Mai multe echipaje de la pompieri, ... citește toată știrea