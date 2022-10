Accident in apropiere de Timisoara. Doi raniti, intre care o copila de 17 ani

TIMISOARA. Doua masini s-au ciocnit duminica dupa-amiaza pe drumul care leaga Timisoara de Arad.Impactul a avut loc in apropierea localitatii Sanandrei.O femeie a vrut sa faca un viraj la stanga, insa nu s-a asigurat corespunzator, iar masina pe care o conducea s-a izbit de un alt autoturism care intrase deja in depasire.In urma impactului, soferul celei de-a doua masini, dar si o adolescenta de 17 ani au fost raniti."O femeie, in varsta de 41 de ani, a condus un autoturism pe DN69, dinspre ... citeste toata stirea