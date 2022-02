Accident in intersectia de la Punctele Cardinale, la Timisoara. Un sofer a trecut pe rosu. Foto

TIMISOARA. Doua masini s-au izbit, miercuri dimineata, in intersectia de la Punctele Cardinale, dupa ce un sofer a trecut pe culoarea rosie a semaforului.Conducatorul auto grabit, care circula spre Piata Marasti l-a surprins pe cel care venea regulamentar dinspre Popa Sapca si l-a lovit in plin.In urma accidentului, o femeie a fost ranita."Un barbat, in varsta de 39 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Take Ionescu din municipiul Timisoara, iar la intersectia cu strada Popa Sapca a ... citeste toata stirea