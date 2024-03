Accident in lant in apropiere de Margina! Doi tineri au ajuns la spital

Zi nefasta marti, 5 martie, pentru un sofer de tir care a pierdut controlul asupra directiei de mers, s-a ciocnit de un microbuz si apoi cu o autoutilitara, in apropiere de comuna Margina."Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autotren pe DN 68A dinspre Deva spre Faget, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, dupa care a intrat in coliziune cu un microbuz ... citește toată știrea