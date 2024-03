Accident ingrozitor in vestul tarii. O fata de 15 ani si doi barbati, raniti grav

Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua masini, a avut loc, vineri seara, pe DJ687, in localitatea Hasdat, intre Hunedoara si Calan. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. Este vorba de cei doi soferi si o fata de 15 ani, pasager. Cu totii au fost transportati la spital."La data de 08 martie 2024, in jurul orei 18:40, un barbat de 56 ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 687, din directia Hunedoara spre Calan, a efectuat o manevra de ... citește toată știrea