Accident ingrozitor in vestul tarii. Opt persoane, intre care cinci copii, implicate. 7 raniti au fost dusi la spital / A fost activat planul rosu de interventie

Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza in localitatea Carnesti din judetul Hunedoara, in care au fost implicate doua masini in care se aflau 8 persoane, intre care 5 copii. Doua victime au ramas incarcerate, iar 7 persoane au fost transportate la spital, intre acestea un copil in stare de inconstienta. A fost activat planul rosu de interventie."In aceasta dupa amiaza, pompierii hunedoreni au fost solicitati sa intervina la un accident rutier ce a avut loc in localitatea Carnesti. ... citeste toata stirea