Accident ingrozitor pe centura ocolitoare a Caransebesului. Un om a murit si alti sase au fost raniti

Un grav accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes din judetul Caras-Severin, in urma caruia un om a murit si alti sase au fost raniti. Traficul rutier este restrictionat."In urma cu putin timp, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor sase. In accident au fost implicate 3 autoturisme. In acest moment cercetarea la fata locului este in curs de ... citește toată știrea