Accident ingrozitor pe DN6. Un sofer a murit dupa ce a cazut cu un TIR de pe un viaduct, de la 50 de metri

Un TIR care este inmatriculat in strainatate a cazut de la 50 de metri, in zona unui viaduct intre Orsova si Portile de Fier I, in judetul Mehedinti. In urma accidentului, soferul a decedat, trupul neinsufletit fiind scos de pompierii de la descarcerare, scrie news.ro.Accidentul a avut loc pe DN6, intre municipiul Orsova si Portile de Fier I, in zona viaductului Padina, judetul Mehedinti, potrivit Centrului Infotrafic."Un autotren inmatriculat in strainatate a cazut de pe viaduct de la o ... citeste toata stirea