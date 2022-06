Un copil de un an a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut dintr-o masina aflata in mers. Accidentul s-a produs miercuri pe o sosea din judetul Caras-Severin.Potrivit politistilor, accidentul a avut loc pe DC 4, in afara localitatii Ciuta.Din ... citeste toata stirea