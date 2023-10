Doua autospeciale de Politie au fost implicate, sambata seara, intr-un accident produs in orasul Santana, judetul Arad, in timpul urmaririi in trafic a unui autoturism. Patru politisti au fost raniti, fiind transportati la spital. Inspectoratul de Politie Judetean Arad a deschis o ancheta interna privind accidentul si modalitatea in care politistii au intervenit."In seara zilei de 28 octombrie a.c., in jurul orei 23:00, in cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj ... citeste toata stirea