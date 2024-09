Accident mortal pe autostrada A1, sensul spre Nadlac

Accident mortal pe autostrada A1, la kilometrul 531 (Sagu, AR), sensul spre Nadlac. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a lovit parapetul marginal dupa care s-a rasturnat in afara carosabilului.In urma accidentului un barbat si o femeie, in varsta de aproximativ 30 de ani, au decedat. Cea de-a treia victima, constienta si cooperanta a fost transportata la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale suplimentare de catre echipajul SAJ. Este vorba despre un barbat in ... citește toată știrea