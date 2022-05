Accident mortal pe DN 79A. Un barbat a murit dupa ce a intrat in stop cardio-respirator

Un camion s-a rasturnat in afara partii carosabile in urma cu aproximativ o ora pe drumul DN 79A, dintre localitatile Pilu si Socodor. Pompierii ajunsi la locul accidentului au gasit victima incarcerata.A intervenit Detasamentul de pompieri Ineu - Garda 2 Chisineu Cris cu trei subofiteri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ si elicopterul SMURD.Victima a fost gasita in stare de inconstienta. S-a actionat pentru descarcerare."Pompierii au extras o persoana de sex masculin, ... citeste toata stirea