Accident mortal pe o sosea acoperita de zapada in Banat

O femeie a murit joi dimineata dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe un drum acoperit de zapada.Accidentul a avut loc in apropierea comunei Cornutel, din judetul Caras-Severin, pe soseaua care leaga Brebu de Paltinis. Masina condusa de un barbat de 63 de ani a derapat si apoi s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului.Soferul a fost ranit, insa o femeie in varsta de 65 de ani, aflata pe bancheta din spate, si-a pierdut viata."Din primele cercetari s-a stabilit ca in timp ce un ... citeste toata stirea