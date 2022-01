Accident pe A1, in apropiere de localitatea Nadlac, intre o masina si un tir. La scurt timp, s-a produs o tamponare in lant intre alte 8 autovehicule

Pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitatii Nadlac, judetul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR . La scurt timp, in aceeasi zona, s-a produs o tamponare in lant in care au fost implicate alte 8 autovehicule. Potrivit primelor informatii, o singura persoana a suferit leziuni si anume posibil rani usoare, fiind evaluata medical."Reamintim faptul ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, ... citeste toata stirea