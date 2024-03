Accident pe A1, in Timis. Trei masini implicate. Un autoturism a luat foc

Un accident a avut loc duminica pe autostrada A1, in zona localitatii Faget din judetul Timis. Au fost implicate o autoutilitara si doua masini. Autoutilitara s-a rasturnat pe carosabil, iar una dintre masini a luat foc."Duminica, 10.03.2024, la ora 14:39, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim ajutor in urma unui accident rutier produs pe A1, km 436. Din cadrul Statiei Faget au intervenit o autospeciala de prima interventie si comanda si un ... citește toată știrea