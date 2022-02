Accident pe Autostrada Vestului, pe sensul Timisoara-Nadlac. Tanara de doar 19 ani si un barbat, grav raniti

Un accident rutier a avut loc pe Autostrada Vestului, pe sensul de mers Timisoara-Nadlac, la iesire A1- Zadareni, respectiv A1-Aeroport, in Arad. Impactul a avut loc intre un autoturism si un TIR.In urma accidentului, o tanara de 17 ani a fost transportata la spital in stare constienta, la fel si un barbat de 54 de ani care a fost scos de pompierii de la descarcerare dintre fiarele masinii si dus in stare de inconstienta la spital. Cei doi se aflau in autoturismPolitistii Biroului Politia ... citeste toata stirea