Doua autoturisme si o camioneta au fost implicate, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier pe austostrada A1, in judetul Timis. In total, in masini se aflau 13 persoane, iar trei dintre acestea, printre care un copil, au fost transportate la spital."Astazi, la ora 14:58 am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe A1 Km 428. La fata locului s-au deplasat 9 pompieri din cadrul Statiei Faget cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de ... citeste toata stirea