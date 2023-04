Trei persoane, intre care o fetita de sapte ani, au fost transportate la spital, marti, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 1, in judetul Bihor.Potrivit ISU Bihor, accidentul a avut loc, marti dimineata, pe DN 1, in localitatea Valea Mare de Cris, fiind implicate patru persoane (trei adulti si o minora) aflate intr-un autoturism.Acolo au fost mobilizate imediat echipajele de pompieri militari din cadrul Statiei Alesd, cu o autospeciala ... citeste toata stirea