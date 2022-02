Accident teribil la vanatoare in Timis. Un tanar consilier local a murit dupa ce a fost impuscat din greseala chiar de nasul sau. Video

TIMISOARA. Incident grav la o partida de vanatoare in Timis, in apropiere de Banloc, sambata inainte de pranz. Un vanator a fost impuscat de un coleg care tintea dupa niste fazani, si care era chiar nasul sau.Cei doi erau impreuna cu cainii intr-o zona in care se gaseau mai multe pasari. La un moment dat, unul dintre vanatori a observat miscare si a tras, convins ca nimereste un fazan care isi ia zborul. Din pacate, in catarea pustii si-a luat finul, partener de vanatoare. L-a impuscat de la ... citeste toata stirea