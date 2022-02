Accidentele de munca si modificarile Codului muncii, in dezbatere cu ITM Timis si CCIA Timisoara

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, organizeaza, in 16 februarie 2022, de la ora 10:30, seminarului de instruire a angajatorilor privind modul de aplicare a noilor reglementari legislative intrate in vigoare in 2022.Vor fi abordate urmatoarele teme: Modificari ale codului muncii. Reglementari privind securitatea si sanatatea in munca, in mod deosebit accidentele de munca. Versiunea 6.0.8. a ... citeste toata stirea