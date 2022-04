Ace of Base, un nou nume important la Ciao Festival de la Muzeul Satului Banatean din Timisoara VIDEO

Trupa suedeza condusa de Jenny Berggren a fost si Diskoteka Festival, in 2019, unde i-a incantat pe fani cu hit-uri precum "Happy Nation", "All That She Wants", "The sign"sau "Wheel of Fortune". Organizatorii Ciao Festival au prezentat azi un nou nume important care va concerta in perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului Banatean. Pe langa trupa franco-braziliana Kaoma, anuntata inca de acum trei saptamani, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla si Capella, dezvaluiti pe parcursul zilelor ... citeste toata stirea