Achitari in dosarul traficului de celule umane de la Spitalului Athena din Timisoara

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat verdictul final in dosarul DIICOT nr. 2333/30/2017, in care medicul grec Kostantinos Giatras, fondatorul Spitalului Athena din Timisoara, a fost trimis in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de celule umane (ovocite) utilizate pentru fertilizare in vitro cu mame purtatoare.Dupa ce, in iulie 2021, Tribunalul Timis l-a condamnat pe Kostantinos Giatras la 5 ani de inchisoare, pe biologul grec Pappa Charikleia, un apropiat ... citeste toata stirea