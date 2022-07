Achizitii importante! CSM Lugoj are un obiectiv ambitios in noul sezon, in care evolueaza din nou in Europa

Singura reprezentanta a sportului timisean in cupele europene, CSM Lugoj, este aproape de a finaliza campania de achizitii.Echipa de volei a CSM Lugoj se va baza si in acest sezon pe un mix intre jucatoarele din Romania si cele din strainatate, in incercarea creionarii unui lot cu care sa obtina clasarea in primele patru formatii ale campionatului.Obiectiv cu care va aborda sezonul 2022 - 2023, la care se adauga un parcurs cat mai lung in Europa, chiar daca tragerea la sorti nu pare atat de ... citeste toata stirea