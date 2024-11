Acoperisul unui bloc si cativa copaci au fost doborati de vant si la Lugoj! Primarul Dobra a fost la fata locului

Vantul puternic care a lovit vestul tarii, in aceasta dimineata, a afectat si cateva cartiere de blocuri si strazi din Lugoj. Echipele de interventie au intervenit rapid pentru a a remedia situatiile de urgenta.Un acoperis de bloc a cazut partial pe strada Olari, in cartierul Micro 1, iar mai multi copaci au fost doborati in diverse cartiere si au avariat masini si retelele electrice.La fata locului s-a deplasat si primarul Calin Dobra, care a a anuntat ca, incepand de saptamana viitoare, va ... citește toată știrea