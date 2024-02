Acordarea dreptului de servitute spre o parcela de teren din preajma Parcului industrial al CJ Timis, oprita temporar de consilierii judeteni

Consilierii judeteni timiseni au avut de analizat, la ultima sedinta de plen un proiect de hotarare prin care proprietarul unei parcele de teren situata langa Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara, apartinand CJT, a solicitat sa primeasca drept de servitute spre parcela sa, folosind drumurile deja existente in PITT. Proiectul a fost analizat de consilieri si s-a descoperit ca nu e in totalitate in regula. Pana la urma a fost retras de la vot.Din cercetarile efectuate de unii alesi locali ... citește toată știrea