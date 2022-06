Actele pentru care un dezvoltator a promis o spaga de 90.000 de euro: "Da-mi astea doua, sa plec mai bine dispus"

Rechizitoriul de trimitere in judecata a unui om de afaceri iordanian, dezvoltator imobiliar la Giroc, arata uriasa miza a proiectelor imobiliare de la marginea Timisoarei. DNA l-a trimis in judecata, la finalul lunii mai 2022, in judecata pe iordanianul Mueen Al Shawish, zis "Mimo", unul dintre cei mai influenti dezvoltatori imobiliari de la Giroc, comuna rezidentiala de la marginea Timisoarei. "Mimo" este acuzat de DNA ca, ajutat de asociatul sau, Puiu Minda, care este suspect pentru ... citeste toata stirea