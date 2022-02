Controalele celor de la Garda Forestiera s-au desfasurat timp de 10 zile, intre 17 si 26 februarie. Oamenii legii au vizat parchetele aflate in exploatare, circulatia lemnului si modul in care sunt inregistrate si urmarite stocurile agenilor economici implicati in exploatarea si prelucrarea lemnului."Aceste actiuni ... citeste toata stirea