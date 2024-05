Actiune de prevenire a accidentelor rutiere, in zona Giroc si Timisoara. Politistii au dat amenzi in valoare de 4.372 de lei

Politistii Biroului Rutier Timisoara actioneaza in mod continu in zonele cu risc rutier ridicat pentru a preveni producerea accidentelor.in data de 07 mai, in intervalul orar 09.00-11.00 si 16:00-18:00, politistii au fost prezenti pe soseaua care leaga Timisoara de Giroc, precum si pe principalele artere din Timisoara pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul indisciplinei pietonale.In cadrul actiunilor, au fost legitimate 120 de persoane, controlate 88 de autovehicule si 28 ... citește toată știrea