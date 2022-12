Actiuni caritabile ale artileristilor lugojeni in preajma Zilei Nationale a Romaniei

Batalionul 183 Artilerie Mixta "General Ion Dragalina", in colaborare cu Asociatia Militar-Culturala "Sfantul Gheorghe" Lugoj au desfasurat in preajma Zilei Nationale a Romaniei o actiune venita a aduce zambetul celor ce trec prin momente mai putin fericite.In acest sens, a fost vizitat Centrul de Zi pentru Copii "Sfantul Nicolae" din urbea de pe Timis unde au fost impartite stegulete cu tricolorul Romaniei, harti cu tara noastra, dar si alte daruri constand in dulciuri si alimente ... citeste toata stirea