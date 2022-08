Actiuni de curatenie, in urma sesizarilor venite de la cetateni

In urma intalnirilor cu cetatenii si a sesizarilor primite, Serviciul Protectie Mediu, Management Deseuri si Salubrizare, in colaborare cu Serviciul Guvernanta Participativa si Management Cartiere, a demarat mai multe actiuni ample de curatenie in zonele Traian, Gara de Nord si Steaua-Fratelia."S-au igienizat Piata Traian, Piata Romanilor (zona Catedralei Millenium), statiile de tramvai si statia de taxi din apropiere, inclusiv prin spalarea vegetatiei de pe suprafetele pietonale. De asemenea, ... citeste toata stirea