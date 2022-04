Activitate bogata a Asociatiei Culturale "Ana Lugojana"

Asociatia culturala "Ana Lugojana" a anuntat un bogat program de activitati, care se vor desfasura pina la 1 mai 2022. Asa cum am mai anuntat, in perioada 18-25 aprilie, Ansamblul de Copii "Lugojana" va reprezenta Lugojul si Romania la editia inaugurala a Festivalului Jocurilor Copiilor care va avea loc in orasul turc Foca, din regiunea Izmirului.Festivalul, rezervat copiilor intre 8 si 12 ani, se va desfasura in cinstea Zilei Tineretului din Turcia (23 aprilie), sub auspiciile UNESCO si ... citeste toata stirea