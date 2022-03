Activitatea didactica a Universitatii de Vest din Timisoara continua cum a inceput in acest semestru, majoritatea activitatilor fiind in format hibrid, pana in 11 aprilie

Senatul Universitatii de Vest din Timisoara, reunit astazi, 10 martie 2022, a analizat contextul si optiunile pragmatice pentru reorganizarea activitatilor didactice din UVT in Semestrul al doilea al anului universitar in curs, dupa incetarea starii de alerta.Senatul UVT a luat in considerare atat mentinerea masurilor de preventie epidemiologica in amfiteatre si laboratoare, masuri firesti si importante dupa desfasurarea pandemiei globale pe care am traversat-o, cat si tot ceea ce implica ... citeste toata stirea