Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis (FITT) pregateste si in luna august activitati gratuite in Timisoara si Lugoj, in cadrul Youth Summer Fest. Festivalul aduce laolalta tineri voluntari din 21 de tari, in perioada 20 iulie - 12 august 2023.Programul lunii august:2 august18:00 Atelier creativ de arta (Casa Tineretului, hol parter): cuprinde pictura, desen, colaj si lucru cu materiale reciclabile18:00 Bring your colour, let's make a big picture together (Casa Tineretului, spatiul ... citeste toata stirea