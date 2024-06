Activitati recreative pentru copii! Scoala de vara a Parohiei Ortodoxe Romane "Adormirea Maicii Domnului" face inscrieri pentru sezonul estival

Indragita activitate "Scoala de vara pentru copii", organizata de catre Parohia Ortodoxa Romana "Adormirea Maicii Domnului", in colaborare cu Centrul de Zi pentru Copii "Sf. Nicolae" din Lugoj, ajunsa la cea de-a III-a editie, invita parintii sa isi inscrie copiii la o noua serie de activitati educative si recreative in sezonul estival.Potrivit organizatorilor, programul se va desfasura in perioada 2 - 30 iulie, in zilele de marti si joi intre orele 10-14, timp in care cei mici vor avea parte ... citește toată știrea