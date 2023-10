In 18 octombrie1716, Eugen de Savoya intra in cetatea Timisoara ca invingator impotriva trupelor otomane.Asediul Timisoarei incepe la sfarsitul verii lui 1716, la 28 august, imperialistii stabilindu-si tabara la Beregsau, in apropierea Timisoarei.In ziua de 16 septembrie, printul Eugeniu de Savoya adreseaza turcilor o somatie de predare, fara raspuns insa.La 1 octombrie 1716 are loc un asalt in urma caruia suburbia Palanca Mare, incendiata de turci, ajunge in mainile austriecilor. A urmat ... citeste toata stirea