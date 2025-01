Adio Brantner, bun venit SDM! Schimbare la curatenia stradala in Timisoara

Conducerea municipalitatii timisorene are intentia de a prelua activitatea de salubrizare in regie proprie. "In ultima perioada calitatea serviciilor de curatenie stradala a fost nesatisfacatoare, reclamatii privind cosuri de gunoi adesea pline, praf pe strazi si trotuare murdare fiind inregistrate in platforma dedicata si la managerii de cartier", a comunicat Primaria Timisoara. "Pentru banii pe care ii platim anual din bugetul local, din taxele si impozitele timisorenilor, Timisoara trebuie ... citește toată știrea