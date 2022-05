Adio, Ciao Festival! Anulat din cauza dezinteresului timisorenilor. S-a vandut un singur abonament cu 300 de lei

Organizatorii Ciao Festival, eveniment programat sa aiba loc in perioada 27-29 mai 2022, au anuntat amanarea festivalului pentru 1-4 iunie 2023. Prima editie Ciao Festival, pus la cale de cei care s-au ocupat si de Diskoteka Festival, nu va mai avea loc in perioada 27-29 mai 2022, ci a fost reprogramat in 1-4 iunie 2023. Anuntul a fost facut de organizatori cu cateva zile inainte de evenimentul de la Muzeului Satului Banatean. "Motivul este numarul mic de bilete vandute, in conditiile in care ... citeste toata stirea