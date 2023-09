Consilierii au votat, in penultima zi a lunii august, delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Lugoj, prin atribuire directa, operatorului regional Aquatim Timisoara.Asta inseamna ca pe viitor societatea se va ocupa de toate serviciile de apa - canal din Lugoj.Astfel, Lugojul va face parte din masterplanul la nivel judetean, iar in urmatorii ani ar putea beneficia si ... citeste toata stirea