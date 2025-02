Adio trandafiri in Piata Marasti! Primarul lasa si culoar "pentru toti cei care au venit de la Viena"

Primaria Municipiului Timisoara continua amenajarea sensurilor giratorii, dupa modelul implementat in Piata Balcescu. Echipele de la Horticultura au inceput lucrarile in Piata Marasti, unde au plantat deja peste 1.000 de plante perene, cu costuri reduse de intretinere, adaptate la climatul local si care aduc un plus de culoare pe tot parcursul anului.Municipalitatea planteaza pe o suprafata de aproximativ 600 mp un mix de cateva mii de plante perene, salcii sferice (Salix purpurea 'Nana') si ... citește toată știrea