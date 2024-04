Administratia Fritz a pierdut procesul cu fostul director Dragila si fostii membri ai consiliului de administratie Horticultura SA

Administratia Fritz a mai suferit o infrangere in instantele de judecata. Dupa o decizie in prima instanta la Tribunalul Timis favorabila, Curtea de Apel Timisoara a intors decizia din dosarul privind demiterea consiliului de administratie al Horticultura SA. In dosar sunt implicati Andrei Dragila, fostul director, si patru dintre alti membri ai consiliului de administratie demisi in noiembrie 2021: Ionut Sorinel Gaita, Diana Maria Sandu, Ramona Isabela Olteanu si Adina Cosmina Popovici.In ... citește toată știrea