Administratia Fritz da 20.000 de euro pentru... consultanta in eficienta energetica firmei unui om de afaceri propus ca ministru in Guvernul Ciolos

In plina criza energetica si manageriala, cu scoli inchise din cauza frigului din clase, administratia Fritz a semnat joi, cu firma Finacon International Consulting din Bucuresti, un contract de servicii de consultanta in... eficienta energetica.Firma este administrata de Cosmin Dragoi, care s-a aflat in 2015 pe prima lista de propuneri de ministri in Guvernul Ciolos, pentru ministerul Fondurilor Europene. Pentru acest portofoliu a fost insa desemnata Aura Raducu, iar apoi Cristian Ghinea. ... citeste toata stirea