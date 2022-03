Administratia Fritz ii falimenteaza cu noile impozite pe proprietarii de restaurante din Timisoara

Noile impozite pe cladiri impuse de administratia USR-ista a Timisoarei a starnit revolta printre proprietarii de restaurante si de alte spatii comerciale din oras, care s-au trezit ca trebuie sa plateasca de trei ori mai mult decat in ultimul an al mandatului fostului primar, Nicolae Robu.Oamenii au intrat in alerta in aceste zile, dupa ce li s-au comunicat noile "biruri", asa cum au fost calculate de contabilii de la taxe si impozite. In timp ce unii patroni, mai iuti la manie, au injurat ... citeste toata stirea